I Comuni della Provincia di Savona nel ricordo dell’avvocatessa turca Ebru Timtik: bandiere a mezz’asta

Provincia. La morte dell’avvocatessa turca Ebru Timtik, dopo 238 giorni di sciopero della fame, ha scosso l’intera comunità internazionale scatenando profonda commozione.

Perché questo sacrificio non resti inascoltato, i sindaci dei comuni della provincia di Savona si uniscono nel suo ricordo mettendo a mezz’asta le bandiere delle loro città domani, martedì 1 settembre, alle ore 12:00. Questo gesto è partito inizialmente dai sindaci dei Comuni della Riviera con capofila il Comune di Finale Ligure ed hanno poi esteso l’invito a tutti i comuni del territorio provinciale attraverso la Presidenza della Provincia di Savona, ritenendo importante evidenziare l’unità del territorio per un evento di così particolare rilievo.

“Ebru Timtik avvocatessa turca di 42 anni, chiedeva un processo equo, non una assoluzione politica e dopo 238 giorni di sciopero della fame è morta in carcere ad Istanbul. Era stata arrestata con l’accusa di legami col Fronte rivoluzionario di liberazione popolare. In realtà era semplicemente ed orgogliosamente un avvocato specializzato nella difesa dei casi politicamente sensibili. In particolare aveva difeso la famiglia di Berkin Elvan, un adolescente morto nel 2014, per le ferite riportate durante le proteste antigovernative a Gezi nel 2013” affermano il presidente della Provincia di Savona Pierangelo Olivieri e il sindaco di Finale Ligure Ugo Frascherelli

“Il mese scorso il Tribunale di Istanbul aveva rifiutato di rilasciare Ebru Timtik nonostante un referto medico indicasse il suo stato di salute non le permetteva più di restare in carcere. La sola domanda di un processo equo ha portato alla morte l’avvocato Ebru Timtik. Il suo sacrificio non deve passare sotto silenzio. Per queste ragioni domani martedì 1 settembre alle ore 12 tutti i sindaci della Provincia di Savona metteranno a mezz’asta le bandiere delle loro città”.