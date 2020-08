Savona. Nel fine settimana appena trascorso, sabato 29 e domenica 30 agosto, a Genova, si è tenuta la nona edizione di Hockey Sotto la Lanterna, torneo di hockey su prato che vanta la partecipazione di società blasonate provenienti da ogni parte di Italia.

Il Savona Hockey Club si è presentato alla manifestazione con una squadra Under 12 maschile guidata dal mister Emanuele Mogavero accompagnato dal tecnico dell’Under 10 Simone Simari e dal presidente Massimo Pavani.

I ragazzi biancoverdi, complice il lungo e forzato stop imposto dai protocolli di sicurezza anti Covid, entrano in campo a corto di fiato e con scarse idee; ne approfitta subito il Superba HC che ha la meglio con un secco 5 a 0. Poi piano piano la squadra si ritrova e nella seconda partita inizia ad esprimere un buon gioco andando addirittura in vantaggio con Alessandro Simari contro un ottimo Bra capace di rimontare e di vincere per 4 a 1. Ma la vittoria è a un passo e nell’ultima partita di sabato il Savona si impone sui piemontesi dell’Inder Singh per 4 a 2: in rete Zakaria Poggi, Alessio Buzali, Alessandro Simari e Giosuè Mogavero.

La giornata di domenica inizia con la difficile sfida contro i padroni di casa del Genova 1980 che si impongono per 5 a 1 (a segno Zakaria Poggi), ma si conclude con il successo per 4 a 2 contro una buona Lazio, partita in cui la formazione biancoverde esprime un gioco corale e divertente andando a segno con tutti i componenti della squadra.

Per Mogavero un test importante di inizio stagione dopo un lungo periodo di stop. “Tra le cose più belle che ci portiamo a casa – afferma il tecnico – la continua crescita del portiere Daniele Legato, tra l’altro infortunatosi e capace di un rapido e caparbio recupero, l’innesto di Beatrice Simari, unica bambina, classe 2011, e la certezza di avere un gruppo sano e coeso: al momento della premiazione, infatti, il capitano Buzali e tutti i componenti della squadra hanno deciso a sorpresa di consegnare la coppa del meritato quarto posto ad Alessandro Bachini, al suo esordio in una partita ufficiale”.

I bambini del Savona saranno ancora protagonisti mercoledì 2 settembre, quando nel tardo pomeriggio, per le vie di Savona distribuiranno volantini per la promozione del loro amato sport e sottolineando il grosso impegno che la società della Torretta sta prendendo: nessuna quota di iscrizione per le nuove atlete del gentil sesso che intendono tesserarsi per la prossima stagione.