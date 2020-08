Hockey prato, il Savona HC promuove le quote rosa

Savona. Il Savona Hockey Club si mostra ancora una volta vicino alla città e alle famiglie lanciando una proposta unica e irripetibile: nessuna quota di iscrizione per i nuovi atleti di sesso femminile nate dal 2005 al 2013 che intendono tesserarsi con la società della torretta per la stagione 2020/2021.

“Il nostro è un impegno quotidiano – dice il presidente Massimo Pavani -. Capiamo il momento delicato per le famiglie e, proprio in questo contesto, vogliamo offrire la possibilità a tutte le bambine di mettersi in gioco, tra sorrisi, mazze e palline; nel contempo la nostra società vuole incrementare in maniera significativa il numero delle atlete in rosa”.

Infatti, anche se l’hockey su prato nell’immaginario collettivo è considerato uno sport prettamente maschile, in realtà, soprattutto in paesi “hockeysticamente più evoluti”, tra cui l’Olanda, il numero delle atlete del gentil sesso in diverse società si equipara se non addirittura supera quello dei giocatori del settore maschile.

Il gioco dell’hockey permette di sviluppare la psicomotricità, la coordinazione oculo manuale e oculo-podale, la conoscenza e la coscienza dei limiti del proprio corpo sin dalla tenera età; non ultimo, essendo uno sport di squadra, insegna in modo naturale quelli che sono tra i valori più importanti dello sport, quali la forza del gruppo, quella di aiutarsi e di collaborare per ottenere risultati migliori.

La società biancoverde affiderà le bambine nate dal 2009 al 2013, quindi Under 10 e Under 12, al tecnico Simone Simari che ha fatto un percorso come allenatore nell’Under 8 e Under 10 miste ottenendo ottimi risultati tra cui le vittorie al trofeo giovanile di Viareggio per due anni consecutivi; le atlete nate dal 2005 al 2008, quindi Under 14 e Under 16, verranno seguite da Roberto Montagnese e Andrea Rossi che avranno il compito di riconfermare gli importanti risultati ottenuti, visto che l’Under 14 vanta la partecipazione alle finali nazionali nelle ultime due stagioni.

Gli allenamenti inizieranno la seconda settimana di settembre, il martedì e il giovedì, al campo di via San Dalmazio a Lavagnola, Savona.