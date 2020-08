Gli abitanti di Luceto: “Sul cantiere dell’Aurelia Bis, la miglior sciata di agosto”

Albisola Superiore. Alcuni abitanti di Luceto scelgono un video parodia per analizzare la situazione dei lavori sull’Aurelia Bis. Scarponi, guanti, tute e sci sulle spalle: sembrerebbe di trovarsi in una località di montagna in piena stagione invernale, invece le immagini, realizzate da Luca Patrone e ideate da Mauro Gioacchino, mostrano i cantieri dell’infrastruttura del tratto savonese in una soleggiata giornata di agosto.

“Siamo davanti alla nuova pista da sci che l’Anas ha creato al posto di finire l’Aurelia Bis, spero che aprano le piste in maniera che arrivino i turisti. Intanto che noi siamo sempre in coda non frega niente a nessuno”. Così inizia il video che continua sulle note di “Canta lo sciatore” di Cherubini e Bixio che accompagnano le immagini della piscina coperta albissolese e dell’Aurelia Bis. Si ironizza poi davanti al pannello informativo del cantiere, l’importo dei lavori € 125.129.404, 70.000, “troppo caro lo skipass!” e sulla loro durata con la deadline fissata al 15 febbraio 2012 “ed oggi siamo al 15 agosto 2020, hanno fatto in fretta!”. Il video si conclude con il protagonista, Mauro Gioacchino, che a gran voce esulta “Avanti, viva l’Italia”.

“Il nostro obiettivo è che il video diventi virale, sperando le cose possano cambiare e accelerare – sottolinea Gioacchino – Abito di fronte al cantiere, dove sono state depositate tutte le macerie di questo disastro. È già una zona sfortunata, ponteggi fermi da anni sulle abitazioni di Borgo degli Erchi, la piscina è ancora è da finire ed è diventata un deposito di camion ed ora un’altra opera non terminata davanti alle nostre case, che ogni giorno si riempiono di polvere. Quando è stato realizzato il campo da golf, sono stati richiesti estimi catastali più alti in quanto le case andavano a far parte di un comprensorio sportivo e di interesse turistico. Nessuno si interessa, di questa situazione così abbiamo deciso di esprimere la nostra rabbia attraverso un video realizzato dal fotografo di moda Luca Patrone”.

“I protagonisti sono prevalentemente persone della zona, a cui si sono aggiunti anche dei passanti che erano concordi con il nostro messaggio – racconta Gioacchino – L’Aurelia Bis serve, quando l’autostrada si intasa , rimaniamo tutti bloccati e ormai mancano davvero pochi lavori per terminare l’opera”.