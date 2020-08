Giustenice, brutta caduta da una scala: trauma cranico e trasporto d’urgenza in ospedale

Giustenice. Trasporto d’urgenza in ospedale per un uomo di 84 anni, vittima di una brutta caduta.

È accaduto in via San Michele questa mattina, intorno alle 8. La dinamica non è ancora chiara. Forse impegnato in alcuni lavori domestici, è caduto da una scala a pioli.

Impatto violento a terra, con una brutta ferita alla testa. Immediata la chiamata ai soccorsi.

Sul posto, un’ambulanza di Pietra Soccorso e l’automedica del 118. L’uomo è stato trasporto, in codice rosso, all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.