Giro di vite nelle armerie del savonese: sanzioni e sequestro di 265 cartucce a palla

Savona. Si è conclusa nei giorni scorsi, da parte dei poliziotti dell’Unità operativa della Divisione di Polizia Amministrativa, l’attività di controllo delle armerie e delle rivendite di munizioni e uniformi militari presenti sul territorio della provincia di Savona.

Nel corso dei controlli solo in alcuni casi sono state riscontrate violazioni, riguardanti principalmente la corretta tenuta dei registri e le prescrizioni indicate nelle licenze, che hanno portato a contestazioni di carattere amministrativo ed in alcuni casi di carattere penale, con conseguente segnalazione all’Autorità Giudiziaria dei titolari degli esercizi.

In un caso sono state sequestrate 265 cartucce a palla non in regola.