Giro dei Monti Savonesi Storico, stabilite le date della seconda edizione

Albenga. Si terrà sabato 31 ottobre e domenica 1 novembre 2020 la seconda edizione del Giro dei Monti Savonesi Storico. Una data spostata di una settimana rispetto a quella inizialmente prevista. Dopo l’avvincente prima edizione del 2019, torna quindi un appuntamento molto atteso da tutti gli appassionati di motori e, in particolare, da quelli della formula storica.

A seguito dei risultati e del buon esito generale della prima edizione, il “Giro” ha acquisito alcune importanti validità, che ne aumentano l’importanza e le attese. Nel calendario sportivo nazionale di AciSport, la manifestazione sarà infatti valida per il Trofeo Rally di Zona. Insieme alle più importanti gare nazionali riservate alle auto storiche avrà anche validità per la Michelin Historic Rally Cup e per il Memory Fornaca. Farà inoltre parte del Campionato Rally Liguria e sarà una delle quattro gare valide per la Coppa 127 riservata alle famose berlinette Fiat.

L’organizzazione è curata dalla Sport Infinity, l’associazione sportiva che ad Andora organizza da alcuni anni la Ronde della Val Merula e che annovera tra le sue fila anche alcuni ingauni e savonesi.

Come nel 2019, il pilota più giovane iscritto all’Automobile Club del Ponente Ligure riceverà il trofeo intitolato a Dario Fadini. Gli organizzatori stanno lavorando da tempo per cercare di riproporre il programma dell’anno scorso, con un percorso di gara che possa ricalcare le prove storiche del “Giro”.

Grande attesa anche nella città di Albenga, sede di partenza e di arrivo, pronta ad accogliere lungo il viale Martiri della Libertà le bellissime vetture storiche che già lo scorso anno avevano attirato l’attenzione non solo degli appassionati di rally. L’obiettivo principale degli organizzatori, che hanno disegnato questo percorso, è infatti quello di valorizzare il territorio facendone conoscere non solo le caratteristiche di maggior rilievo, ma anche le qualità e le tipicità meno note, dalla storia alla gastronomia, dalla cultura alle bellezze ambientali. Con grande orgoglio ricordiamo infatti che Albenga è stata recentemente premiata da TripAdvisor, la piattaforma turistica più grande al mondo, come best choiche 2020 per il museo diocesano e il battistero. A seguito del buon successo della passata edizione l’amministrazione comunale di Albenga ha voluto rinnovare anche per questo anno la sua importante collaborazione.

Nel 2019 il Giro dei Monti Savonesi Storico, con oltre sessanta vetture iscritte, era stato vinto da Sergio Mano e Flavio Aivano su Toyota Celica St 165; al secondo posto si erano classificati Renzo e Alice Grossi su Lancia Delta Integrale 16v e al terzo Gabriele Noberasco e Fulvio Gangi al via con una Bmw M3.

Per informazioni e contatti è possibile scrivere una mail all’indirizzo info@sportinfinity.it.