Gira in centro Albenga con un machete e in evidente stato di alterazione: fermato e denunciato

Albenga. Gira in centro Albenga con un machete e semina il panico. È successo lo scorso 31 luglio, facendo seguito ad un analogo episodio accaduto lo scorso 9 luglio e di cui vi avevamo dato notizia (leggi qui).

Nuovo soggetto, ma stessa dinamica e modus operandi. La Centrale Radio di Albenga è stata allertata per la presenza di uno straniero in possesso dell’arma, che si aggirava in Piazza del Popolo in evidente stato di alterazione.

Sul posto immediato l’intervento dell’unità di prossimità che ha prontamente individuato il soggetto e allertato la pattuglia. Gli agenti giunti sul posto hanno disarmato l’uomo e lo hanno condotto, in modo rapido e discreto, presso gli uffici del Comando per l’identificazione e la segnalazione all’Autorità Giudiziaria competente. L’uomo è stato denunciato e il machete è stato sequestrato.

Sempre nella serata di venerdì alcuni ragazzi sono stati avvicinati in Piazza del Popolo dall’Unita Operativa di Sicurezza Urbana per un normale controllo. Alla vista degli agenti i ragazzi hanno cercato di liberarsi di una piccola quantità di hashish in loro possesso gettandola a terra. La sostanza, detenuta ad uso personale, è stata sequestrata.