Albenga. È andata in scena al parco Peter Pan di Albenga l’iniziativa “Gioco e Imparo al Peter Pan” per avvicinare i più piccoli all’educazione stradale e ambientale in compagnia della polizia locale ingauna.

Afferma il vicesindaco Alberto Passino: “Una occasione per vivere un parco divenuto riferimento per tante famiglie e bambini. La collaborazione tra i responsabili del progetto NonUnoMeno, i vigili e i volontari della protezione civile, ha senz’altro amplificato le tante potenzialità che quest’area verde, così ben tenuta e gestita, può dare a tutta la città e di cui la collettività deve essere orgogliosa per ciò che rappresenta, un luogo di integrazione e socializzazione.”

Marta Gaia consigliere comunale e referente del progetto NonUnoMeno: “Come Progetto Nonunomeno, Anffas Albenga e Cooperativa Jobel, vogliamo ringraziare tutti coloro che hanno organizzato e partecipato a questa splendida giornata di gioco e laboratori per tutti. Vedere il parco così vivo ci riempie di orgoglio e ripaga di tutto l’impegno che noi tutti mettiamo nel mantenerlo pulito, ordinato e accogliente”.

“Il Peter Pan è un luogo polifunzionale in cui non solo i bambini trovano uno spazio in cui giocare, ma che è anche terreno fertile per la collaborazione con enti e associazioni differenti del territorio. Integrazione e inclusione sono le parole d’ordine sia nel parco che nel bar sociale al suo interno”, conclude.

Aggiunge l’Ispettore di polizia municipale Gianluca Dagnino: “Voglio ringraziare tutti i partecipanti a questa fantastica serata ed in particolare ai fantastici ragazzi dell’associazione NonUnoMeno che con il loro impeccabile servizio e la loro pazienza ci hanno sfamato. Grazie alle ragazze diversamente giovani della consulta dei disabili e grazie ai volontari della protezione civile, ai ciclisti della fiab, all’Amministrazione comunale che come sempre ci supporta e anche a tutti i colleghi che hanno rinunciato a una serata a casa per venire a portare allegria e simpatia a tutti i bambini. Un ultimo ringraziamento a tutti i bambini che hanno partecipato e ai loro genitori che hanno creduto in questa iniziativa”.

Gianni Bari della Protezione Civile di Albenga: “E’ stato un piacere per noi partecipare a questa bellissima iniziativa che ha avvicinato i bambini all’educazione stradale e ambientale tematiche particolarmente importanti”.