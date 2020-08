Giallo del cane ucciso a Toirano, la condanna della Lega: “Pena esemplare per il responsabile”

Toirano. La sezione di Borghetto Santo Spirito e della Val Varatella della Lega interviene sulla vicenda del cane che nei giorni scorsi sarebbe stato ucciso a Toirano da ignoti.

In riferimento “all’esecrabile episodio avvenuto in Toirano in questi giorni e che ancora una volta ha visto protagonista la crudeltà umana con terribili sevizie nei confronti degli animali”, il responsabile cittadino Paolo Erre condanna “nella maniera più assoluta tale episodio e confida nelle forze dell’ordine perché si giunga al più presto ad individuare l’esecutore di tale disumano comportamento ed auspicandone una pena esemplare”.

“Il nostro stesso segretario Matteo Salvini, durante il suo mandato, ha più volte dimostrato particolare sensibilità verso i nostro amici animali, fino ad istituire un fondo da 1 milione di euro per la prevenzione e il contrasto al maltrattamento degli animali ed una casella di posta elettronica dedicata (SOSanimali.viminale@interno.it) per raccogliere segnalazioni sui casi di maltrattamento”, conclude Paolo Erre.