Genova. Il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso un nuovo francobollo ordinario appartenente alla serie tematica “Il senso civico” e dedicato al nuovo ponte san Giorgio, relativo al valore della tariffa B pari a 1,10 €. Lo comunica Poste Italiane.

L’annullo è stato presentato questa mattina alla presenza del vicecommissario per la ricostruzione del viadotto sul Polcevera Ugo Ballerini, del vicesindaco Stefano Balleari e dei direttori delle filiali di Genova 1 e 2 Mariella Ghiorzo e Antonio Cicchiello. Il francobollo sarà disponibile presso lo Spazio Filatelia.

La tiratura sarà di 400mila esemplari e suddivisa in fogli da 28. Il francobollo è stampato dall’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in rotocalcografia su carta bianca patinata neutra, autoadesiva e non fluorescente. Il bozzetto è a cura dell’architetto genovese Renzo Piano.