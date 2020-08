Lo sapevate? Solamente Italia, San Marino e Cantone Ticino “celebrano” il Ferragosto! La festività di origine romana antica è comprensibilmente dedicata a gite fuori porta e rinfrescanti bagni in acqua ma non si può disdegnare comunque un salto, volendo anche “mordi e fuggi”, nelle numerose località della nostra provincia che regaleranno a residenti e turisti altrettante e uniche occasioni di svago e relax.

Torna ad Albisola Superiore l’August Fest, una 4 giorni dedicata alla gastronomia di qualità, alla musica, all’umorismo e allo shopping con i mercatini dell’oggettistica e dell’artigianato. Saranno presenti numerosi espositori con le loro creazioni artistiche e oggettistica ricercata, per shopping e idee regalo, successivamente. Sarà disponibile l’area street food con proposte culinarie preparate e servite dai professionisti del cibo di strada a bordo dei loro truck food. Inoltre si potrà gustare la birra dai birrifici artigianali e ci saranno spettacoli per tutti i gusti.

Il classico appuntamento annuale con la Chicchiricchì Run di Ferragosto torna a Pietra Ligure: un allenamento di gruppo, chiaramente in questa occasione, come già nella prima Chicchiricchì Run della ripartenza dello scorso 5 luglio, con distanziamento interpersonale. Si corre e si cammina quindi partendo da piazza Vittorio Emanuele II lungo un percorso di circa 8 km per i Runners e 6 km per i Walkers, in un’iniziativa aperta a tutti, grandi e piccini, individuali, coppie e famiglie che decideranno di trascorrere una mattina diversa in compagnia dei ragazzi di RunRivieraRun.

I tradizionali fuochi d’artificio di Ferragosto di Alassio saranno sostituiti da uno spettacolo pirotecnico diurno nel segno dei colori. L’esperimento riuscitissimo durante le festività pasquali dello scorso anno ha dalla sua non solo il riscontro più che positivo del pubblico, lo stretto legame con la Festa dei Colori, anch’essa sospesa a causa delle normative anticontagio, ma anche il presupposto che facendoli di giorno costituiranno un gradito saluto e omaggio a chi in spiaggia c’è già.

Una firma di classe per chiudere una rassegna che ha colto nel segno. Si chiuderà così la prima “festa musicale” di Savona dedicata alla grande musica, ovvero “Contaminazioni Liriche Festival 20.20”. A completare una costellazione di appuntamenti costituita da sette stelle in note e recitazione di fulgida lucentezza penserà l’Ensemble Vivaldi dei Solisti Veneti: un marchio di qualità in tutto e per tutto coerente con quanto offerto al pubblico savonese.

Celle Ligure saluta l’alba di Ferragosto in modo originale ed emozionante con “Mare Nostrum, Grande Madre”, un concerto con canti e ritmi della tradizione del Meridione d’Italia, inserito nella XXX rassegna “Musica nei Castelli di Liguria”. Alessia Cravero, Giulia Provenzano e Valeria Quarta presenteranno un repertorio interamente dedicato a canti tradizionali legati al mare, canti di lavoro di pescatori e marinai.

A Finale Ligure si tiene la Fiera del Disco, appuntamento per appassionati, collezionisti e tutti coloro che amano la buona musica. Quattro giornate ricche di eventi per riscoprire la magia del vinile a 33, 45 e 78 giri, dei mix, dei cd, dei dvd e dei più diversi gadget, oltre naturalmente a preziosi memorabilia musicali. Troveremo espositori da tutta Italia, selezionati da Ernyaldisko e specializzati in tutti i generi musicali.