Mallare. E’ ancora ricoverato nel reparto di Rianimazione dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure il taglialegna di 43 anni rimasto gravemente ferito in un infortunio sul lavoro nei boschi di Mallare, avvenuto il 4 agosto scorso.

L’uomo ha subito diversi traumi da schiacciamento, a livello maxillo-facciale, a livello addominale e toracico, tuttavia le sue condizioni sono andate progressivamente migliorando a seguito delle terapie alle quali è stato sottoposto.

Non è più in pericolo di vita: il 43enne non è più intubato, anche se la prognosi, a titolo cautelativo, resta riservata.

In questi giorni è rimasto a lungo sotto stretta osservazione medica per le conseguenze post-traumatiche dell’incidente, sul quale sono ancora in corso accertamenti: il taglialegna è rimasto schiacchiato dal tronco che stava tagliando.

Il 43enne, di origini rumene, era stato soccorso dai vigili del fuoco e da un’ambulanza della Croce Bianca di Cairo, in una zona boschiva particolarmente impervia. Per questo il trasporto in ospedale era avvenuto con l’elicottero.