Frecce Tricolori, si aprono i giochi per il 2021: candidature entro il 20 settembre

Liguria. Si riaprono i giochi per ospitare l’anno prossimo le Frecce Tricolori. L’Aero Club d’Italia nei giorni scorsi ha infatti pubblicato le linee guida per candidarsi a ospitare nel 2021 l’esibizione della Pattuglia Acrobatica Nazionale.

Nel caso del nostro Ponente sarà quindi l’Aero Club Savona e della Riviera Ligure a gestire l’evento, ovviamente di concerto con lo Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare.

Ma attenzione perché il tempo stringe e le candidature devono essere avanzate entro il 20 settembre e contenere l’impegno di spesa di 40 mila euro per la copertura dei costi assicurativi, logistici e amministrativi, a cui vanno poi aggiunte eventuali spese per gli altri velivoli che prendono parte all’Air Show o allestimenti come le tribune (ovviamente facoltative).

Il tutto, naturalmente, se le condizioni della pandemia renderanno possibile lo svolgimento di una manifestazione che richiama ogni volta decine di migliaia di spettatori. Un’organizzazione complessa, delicata e difficile, che le città candidate devono avere bene in mente di aver compreso.

Le richieste vanno indirizzate all’Aero Club Savona, ente titolato a vagliarle.

È possibile che prenda consistenza una candidatura di Savona-Vado, anche legata alla recente realizzazione della piattaforma Apm. Le Frecce Tricolori volarono nel cielo di Savona nel 2009, quando comandante era proprio un savonese, il maggiore Massimo Tammaro.