Francesco Canepa, settimo posto al Trofeo Città di Sant’Egidio

Savona. Nel pomeriggio di ieri si è corso a Sant’Egidio alla Vibrata, località dell’Abruzzo al confine con le Marche. Una competizione di 151 chilometri dedicata alla categoria U23/Elite, svolta ad andatura sostenuta. 169 ciclisti al via, 76 quelli giunti all’arrivo.

Leonardo Canepa, non al meglio, ha preferito dare forfait. Il gemello Francesco, in sua assenza, ha condotto una gara all’attacco, venendo raggiunto dagli inseguitori a 500 metri dal traguardo su un tratto in salita. Il piazzamento nella volata finale è stato un settimo posto.

Il prossimo appuntamento dei due corridori pietresi previsto sabato prossimo, in terra Toscana.

Segue l’ordine d’arrivo:

1) N. BURATTI (Pedale Scaligero) 3h21’00” (media: 45,07 km/h)

2) S. GANDIN (Euromobil) s.t.

3) A. BIDWELL (Tre Colli) s.t.

4) M. PESCI (Malmentile) s.t.

5) G. LA TERRA (Malmentile) s.t.

6) R. MAUTI (Futura) s.t.

7) F. CANEPA (Garlaschese) s.t.

8) L. TASCHIN (Etruria) s.t.

9) S. DI BENEDETTO (Pedale Scaligero) s.t.

10) D. MASI (Gragnano Sport Club) s.t.