Forza Italia-Liguria Popolare, ecco i candidati savonesi: Balestra, Rodino, Ciangherotti, Ghione e Grippo Palmieri

Savona. Questa mattina, i delegati Marco Melgrati per Forza Italia e Matteo Marcenaro per Liguria Popolare hanno depositato i nomi dei candidati al Consiglio Regionale per la circoscrizione di Savona della lista Forza Italia – Liguria Popolare a sostegno della candidatura di Giovanni Toti.

“I candidati in corsa presentano un marcato profilo di esperienza amministrativa coerente con la volontà del nostro gruppo di dare voce ai territori della Regione ed ai suoi rappresentanti, di modo che l’esperienza di chi ha amministrato Comuni e Provincia possa essere messa a frutto anche nell’attività legislativa della Regione Liguria”, hanno spiegato.

“Hanno accettato di mettersi in gioco in questa esperienza Pietro Balestra, sindaco di Villanova d’Albenga, Doriana Rodino assessore del Comune di Savona, Eraldo Ciangherotti consigliere comunale di Albenga e consigliere provinciale, Fabrizio Ghione assessore del Comune di Cairo Montenotte e Valeria Grippo Palmieri“, hanno concluso da Forza Italia e Liguria Popolare.