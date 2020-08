Forza Italia, Barbara Palazzo responsabile per l’imprenditoria femminile di Azzurro Donna

Liguria. Barbara Palazzo è la nuova responsabile regionale di Azzurro Donna per l’imprenditoria femminile. Ne danno comunicazione la coordinatrice regionale del movimento femminile di Forza Italia, Alice Dotta, e il coordinatore regionale del partito, Carlo Bagnasco.

“Forza Italia – dichiara Alice Dotta – è da sempre il partito delle imprese ed è per questo che sin dall’inizio del mio mandato ho cercato un’imprenditrice che entrasse a far parte della squadra di Azzurro Donna. Quando ho incontrato Barbara ho capito subito che avevo di fronte la persona giusta. Ha esperienza ed entusiasmo, oltre al valore aggiunto di essere sia imprenditrice che lavoratrice dipendente: è infatti amministratore delegato di un ristorante e si occupa di risorse umane in una società genovese. Questo le permette di avere una visione globale del mondo del lavoro. Con Barbara Palazzo Azzurro Donna Liguria è determinata a proporre tutte le misure necessarie affinché le donne possano avere tutte le opportunità e il sostegno delle istituzioni per esprimersi nel migliore dei modi nella realtà del lavoro”.

“Quando Alice Dotta mi ha proposto questo ruolo – afferma Barbara Palazzo – ho capito che potevo mettere la mia esperienza al servizio di tante donne che sognano di avere una propria attività. Io ci sono riuscita e vorrei aiutare le donne a fare lo stesso. Questo è l’obiettivo che desidero perseguire attraverso l’incarico che mi è stato affidato. Con la passione, la voglia, l’energia e la determinazione si può costruire tanto”.

“Desidero ringraziare Barbara Palazzo per la disponibilità. La sua competenza e la sua passione rappresentano un valore aggiunto di prima qualità per Forza Italia e per il nostro movimento femminile. Ringrazio inoltre Alice Dotta per il grande lavoro che sta portando avanti con Azzurro Donna Liguria”, conclude il coordinatore regionale Carlo Bagnasco.