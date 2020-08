Finale Ligure, pannello nella piazza centrale: è polemica

Finale Ligure. “Che questa amministrazione abbia un concetto di decoro urbano particolare lo abbiamo già detto. Ma che a ciò si sommasse lo spregio della sicurezza non avremmo mai pensato fosse possibile. Questo è il pannello installato in piazza (nella foto), ma potremmo citare anche quello di Gorra”.

Così il gruppo “Le Persone al Centro” torna all’attacco dell’amministrazione comunale.

“Ultimo, ma non ultimo, va a coprire interamente il dehor di una attività commerciale” aggiunge il gruppo di minoranza finalese.

“Ci sarebbe da sorridere se non ricordassimo che qualche mese fa l’amministrazione ha insistito per inserire una disposizione, in barba a quelle nazionali, per rendere più rigido l’ampliamento dei dehor per l’emergenza Covid, in nome del decoro”.

“Quale decoro?” conclude il gruppo “Le Persone al Centro”.