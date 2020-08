Finale Ligure, getta via la droga sotto gli occhi della polizia locale: fermato per spaccio

Finale Ligure. Si disfa di un involucro con oltre dieci grammi di stupefacente, ma viene bloccato dalla Polizia Locale. L’episodio si è svolto sul lungomare di Finale Ligure, dove era impegnata l’Unità di Sicurezza Urbana della Polizia Locale Associata Finale/Albenga/Loano.

Gli agenti in servizio di controllo in borghese, anche per contenere eventuali eccessi della movida del weekend di cui si è diffusamente parlato in settimana, hanno notato un giovane che, con insolita circospezione, si aggirava sul viale, per poi dirigersi verso la spiaggia in compagnia di due persone. Osservata brevemente la scena e compreso che poteva trattarsi di un episodio di cessione di stupefacente, l’ufficiale presente ha chiesto l’intervento dell’unità cinofila che stava operando lì vicino.

Alla vista del cane il giovane ha tentato di disfarsi di un involucro gettandolo a terra: per sua sfortuna lo ha fatto sotto gli occhi di alcuni uomini della Polizia Locale, che da più punti osservavano la scena. Il pacchetto è stato subito recuperato, e all’interno sono stati rinvenuti oltre dieci grammi di sostanza stupefacente, già confezionata in dosi singole, immediatamente poste sotto sequestro. A quel punto il giovane è stato portato negli uffici del Comando di Finale Ligure, per sentirsi contestare il reato di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.

Una seconda persona è stata segnalata alla Prefettura, perchè trovata in possesso di una piccola quantità di hashish ad uso personale.

E’ la seconda volta in pochi giorni che l’Unità di Sicurezza Urbana Associata opera con efficacia nell’azione di contrasto allo spaccio e consumo di droga: il 30 luglio infatti, sempre a Finale Ligure, il fiuto del cane Lupo aveva consentito agli uomini della Polizia Locale di sequestrare quasi mezzo etto di stupefacente.