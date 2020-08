Finale Ligure, avviata la pulizia di rii minori e torrenti nel territorio comunale

Finale Ligure. “Come ormai di consueto in questi ultimi anni, abbiamo avviato la pulizia di rii minori e torrenti”: così il vicesindaco Andrea Guzzi con delega a Protezione Civile e Lavori Pubblici annuncia l’inizio delle operazioni di pulizia dei fiumi nel territorio comunale.

“Come fatto a partire dal 2015 le azioni di pulizia sono programmate su base pluriennale proprio per una ben precisa strategia di intervento che impegna la ditta incaricata alla rimozione della folta vegetazione fluviale e all’abbattimento di alberature cresciute spontaneamente sugli argini e nei letti dei nostri torrenti. Abbiamo iniziato con la pulizia dei rii minori e ora siamo subito passati alla parte alta del Pora”, spiega.

“Nel mese di settembre passeremo alla pulizia dello Sciusa, cui seguirà l’importante cantiere del disalveo per abbassare il letto del fiume per riportarlo alle quote di sicurezza (cantiere di oltre 100 mila euro che prevede lo sversamento del materiale fluviale in mare) – anticipa il vicesindaco – A fine settembre sarà la volta del torrente Aquila, su cui abbiamo lavorato in modo approfondito lo scorso anno ma che necessita di ulteriori interventi”.

“Saranno mesi di lavori volti alla sicurezza con il lavoro che sarà eseguito dalla ditta Tracce, ditta che ha vinto l’appalto triennale lo scorso anno e quindi proseguirà anche nel 2021 – conclude Andrea Guzzi – L’obiettivo è arrivare pronti alla stagione delle piogge e come gli ultimi anni attiveremo tutte le misure di prevenzione di cui potremo disporre ed anche di più”.