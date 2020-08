“Festa del Mare di Ferragosto” a Celle Ligure: cerimonia di premiazione per i vincitori

Celle Ligure. Domenica 16 agosto, alle 17,30, a Celle Ligure, nell’arena teatrale retrostante la sala consiliare, alla presenza del sindaco Caterina Mordeglia e dell’assessore allo Sport Stefania Sebberu, si è tenuta la premiazione dei partecipanti alla “Festa del Mare di Ferragosto”: tradizionale escursione in barca con battuta di pesca al bolentino o canna da natante, che si è svolta nelle acque marine cellesi, antistanti la zona Roglio, sabato 15 agosto.

La manifestazione, promossa dal Comune di Celle Ligure, in collaborazione con lo Sporting Club Celle Pesca Sportiva e la partecipazione dell’associazione Pesca Sportiva Dilettantistica Varazze, si prefigge di dare visibilità e conservare le più antiche tradizioni marinare liguri e, nel contempo, mantenere e consolidare rapporti di amicizia e collaborazione tra le comunità di paesi limitrofi e, non meno importante, offrire momenti socio-aggregativi e spensierato divertimento, tra persone che condividono la stessa passione di “amore” per il mare, che li vede da sempre impegnati, in prima fila, nella protezione e conservazione del suo ambiente, fin troppo abusato e gravemente minacciato.

Ecco la classifica “Trofeo di Ferragosto” 2020: al primo posto, la coppia Rovida F./ Lusso M.; al secondo, Scamporrino S./ Miccolis L.; al terzo, Gabriele G./ Pistone M.; al quarto, Cerruti G./ Fazio G.; al quinto, Patrucco A./ Prada A.; al sesto, Gianatti G./ Nidasio P.; al settimo, Roccatagliata G./ Roccatagliata P.; all’ottavo, Perin A.; al nono, Calcagno A./ Forin F.

Lusso e Patrucco, i presidenti delle due associazioni coinvolte, a fine premiazione, hanno consegnato un mazzo di fiori e ringraziato il sindaco Mordeglia e l’assessore Sebberu, tutti i partecipanti e dato appuntamento al prossimo anno: Ferragosto 2021.