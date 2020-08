Ferragosto tra sole e qualche nuvola: afa per l’alto tasso di umidità

Liguria. Ferragosto con prevalenza di sole, qualche possibile temporale pomeridiano nelle zone interne e ancora afa a causa dell’alto tasso di umidità.

Secondo i previsori di Limet per la mattinata di oggi si avranno banchi di nubi basse sulla fascia costiera centro-orientale e sul mare; tempo in prevalenza soleggiato sui versanti padani e le Alpi Liguri.

Nel pomeriggio non si esclude qualche piovasco o breve temporale sulle testate di Val Trebbia e Aveto, in attenuazione in serata. Sul resto della regione ampi rasserenamenti alternati a nubi di poco conto.

I venti saranno al mattino deboli da sud-est sul centro-levante e da est/nord-est altrove; nel pomeriggio deboli o moderati dai quadranti meridionali ovunque.

Il mare poco mosso. Temperature: Stazionarie; tassi di umidità su valori elevati lungo la fascia costiera con conseguente disagio fisiologico per afa.