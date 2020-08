Europa Verde, piano per ambiente e green economy: “Disastro Toti-Mai su caccia, parchi e Psr”

Liguria. Europa Verde Liguria lancia il suo programma per l’ambiente, la cura del territorio, la valorizzazione dell’entroterra, lo sviluppo sostenibile e l’economia green in vista delle prossime elezioni regionali.

“In queste ore,mentre Toti e Mai si affannano a produrre leggi sulla caccia palesemente incostituzionali e a spendere male e in ritardo i fondi del Piano di Sviluppo Rurale, noi di Europa Verde proponiamo una diversa visione del territorio che vorremmo sintetizzare: massimo allargamento delle aree protette puntando pure a creare un parco nazionale nell’area spezzina, che punti alla tutela della Palmaria, di Montemarcello e del Magra oltre ad avviare definitavemente quello di Portofino; nel contempo crediamo che i parchi possano assumere su di se compiti, un tempo anche esercitati dalle comunità montane, di progettazione associata fra i comuni anche per fondi comunitari ma soprattutto per riuscire a migliorare i servizi nelle aree interne in modo da garantire un progressivo ripopolamento delle stesse,che deve essere basato su occupazione stabile e residenzialità non su turismo stagionale e seconde case; riteniamo che i parchi possano finalmente promuovere una agricoltura sociale, di qualità e sostenibile e che possa dare luogo ad occupazione concreta puntando su prodotti innovativi e su quelli valorizzati dalle varie denominazioni oltrechè dai presidi slow food; crediamo infine che una manutenzione del territorio e una concreta difesa del suolo parta dai parchi e da progettazione integrate a cominciare dal compimento dei piani di bacino o dalla realizzazione del contratto di fiume, come quello dell’Entella, di cui grazie alla destra di governo si è persa ogni notizia; smetterla con le inutili cacce di selezione puntando finalmente alla sperimentazione di metodi nonviolenti e concreti come da tempo suggeriscono l’Enpa ed esperti animalisti”.

“A questo punto noi abbiamo esposto le nostre idee per la crescita delle zone interne,che si affiancano ad altre che abbiamo fatte nostre come l’IGP per il miele della Provincia Spezzina e che crediamo che possano dare concreti risultati invece di inaugurare per due volte il medesimo spazzaneve nel mese di luglio (Toti a Calizzano) o annunciare uno stand regionale alla Festa del Tartufo di Millesimo, di cui allo stato attuale a causa dell’emergenza Covid-19, non sappiamo nè se nè come verrà realizzata” conclude Europa Verde.