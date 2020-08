Europa Verde Liguria: “Non ci chiamiamo Toti e Cavo”

Liguria. “Ieri improvvisamente l’annuncio: ‘l’assessora al nulla e all’assenza di idee’ Ilaria Cavo ha partorito un provvedimento con cui elargisce fondi o meglio elemosine (vista l’entità di certe cifre) a molti musei liguri”. L’attacco arriva da Europa Verde Liguria.

“Noi abbiamo detto e scritto numerose volte che la cultura deve divenire uno degli assi fondamentali per rinsaldare la coscienza civile del paese e che i musei vanno finanziati ma per compiere un rapido adeguamento agli standards e alle norme internazionali”.

“Noi crediamo che i musei debbano essere adeguati ai principi internazionali dell’ICOM che si debbano creare sistemi museali con figure professionali adeguate e non precari o volontari a garantire l’apertura in modo da produrre occupazione giovane ed esperta, che i musei debbano essere luoghi di tutela, di ricerca, didattica e valorizzazione non tristi locali per ‘moribonde spoglie’. Qui sta la differenza tra la nostra idea di cultura e di musei e le non idee di una destra incapace e senza idee”.