Esami sierologici per i docenti, Ciangherotti (FI): “E’ già caos”

Albenga. “Non c’era bisogno di un genio per prevedere cosa sarebbe successo con l’obbligo di fare esami sierologici per il Covid19 a docenti e personale scolastico, tanto più che gli esami sono stati delegati ai medici di base. E’ evidente che, visti i numeri degli esami da effettuare, gli studi dei medici di base siano presi d’assalto, nonostante molti docenti non abbiano preso a cuor leggero l’obbligo dell’esame sierologico per poter rientrare in classe”. Ad affermarlo è Eraldo Ciangherotti, capogruppo di Forza Italia in consiglio comunale ad Albenga e consigliere provinciale.

Secondo Ciangherotti “i medici non sono particolarmente entusiasti, soprattutto per l’aumento delle possibilità di contagio. Credo che in questo caso, magari d’accordo con le Regioni, il governo avrebbe dovuto coinvolgere anche i privati e, addirittura, la sanità militare che, durante l’emergenza pandemica, ha dimostrato grande professionalità e abnegazione. Si tratta dell’ennesima prova di incapacità di un governo che emana direttive senza confrontarsi con gli operatori e, soprattutto, senza valutare la possibilità di applicarle”.

“Resto a disposizione di tutti gli operatori della sanità, della scuola e di tutti i cittadini che vorranno segnalarmi problemi e punti da inserire nel programma, il mio numero telefonico è 3465163207, sono contattabile anche su Whatsapp”.