Entra con la moto nella foresta protetta della Deiva, bravata di Ferragosto costa cara: 650 euro di multa

Sassello. Finisce in sanzione la bravata di ferragosto di un trentenne Sassellese, il quale, in barba a qualsiasi divieto, ha pensato bene di entrare, con un motoveicolo a tutto gas, nella Foresta Regionale della Deiva.

La Foresta, oltre a far parte del Parco del Beigua, è anche una ZSC (Zona Speciale di Conservazione): area particolarmente protetta per la normativa europea in tema di protezione degli habitat.

L’asse portante dei sentieri della Deiva, è inoltre inserito nella REL (Rete Escursionistica Ligure), questa Rete è composta da sentieri escursionistici, sui quali vige il divieto di transito con mezzi motorizzati.

Il “furbetto” è stato però sfortunato: intercettato dal comandante la Stazione Forestale durante uno dei servizi mirati, è stato sanzionato per 652 euro per aver violato i vari divieti che vigono su quest’area di particolare pregio naturalistico.