Eccellenza, Promozione, Prima Categoria: le prime date dei gironi

Savona. Emergono i primi dettagli relativi alle formule della Coppa Italia di Eccellenza, della Coppa Italia di Promozione e della Coppa Liguria di Prima Categoria.

Le 20 società in organico al campionato di Eccellenza parteciperanno alla Coppa Italia di Eccellenza. La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in quattro gironi da cinque squadre ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di semifinale e finale; le prime tre giornate del primo turno verranno disputate domenica 13 settembre, mercoledì 16 settembre e domenica 20 settembre; le restanti giornate verranno disputate infrasettimanalmente.

Le 32 società in organico al campionato di Promozione parteciperanno alla Coppa Italia di Promozione. La manifestazione si articolerà in un primo turno, definito in quattro gironi da quattro squadre ciascuno che si affronteranno in gare di sola andata, e successive fasi di quarti di finale, semifinale e finale; le prime tre giornate del primo turno verranno disputate domenica 13 settembre, mercoledì 16 settembre e domenica 20 settembre; le restanti giornate verranno disputate infrasettimanalmente.

Alla Coppa Liguria di Prima Categoria sono iscritte 52 società sulle 64 aventi diritto. La manifestazione si articolerà in un primo turno, organizzato in triangolari e quadrangolari di sola andata definiti in base a criteri di prossimità geografica, e successive fasi; il primo turno verrà disputato nei fine settimana del 12 e 13 settembre, 19 e 20 settembre, 26 e 27 settembre; le restanti fasi verranno disputate infrasettimanalmente.

Le squadre partecipanti: Anpi Sport E. Casassa, Altarese, Apparizione FC, Arcola Garibaldina, Area Calcio Andora, Atletico Argentina, Aurora Calcio, Baia Alassio, Bargagli San Siro, Borghetto, Borgoratti, Ca De Rissi San Gottardo, Campese, Casarza Ligure, Cella, Ceparana, Città di Cogoleto, Corniglianese, Fegino, Letimbro, Marolacquasanta, Masone, Mignanego, Millesimo, Multedo, Mura Angeli, Nuova Oregina, Olimpia Carcarese, Olimpic 1971, Pegazzano Calcio, Pieve Ligure, Pontelungo, Pra’ FC, Prato, Pro Pontedecimo, Quiliano&Valleggia, Riccò Le Rondini, Ruentes, Sampierdarenese, San Bernardino Solferino, San Cipriano, San Desiderio, San Filippo Neri Albenga, San Quirico Burlando, Sori, Speranza, Sporting Club Aurora, Superba, Tarros Sarzanese, Torriglia, Vadese, Vecchiaudace Campomorone.

Se la Tarros Sarzanese verrà ripescata in Promozione, il suo posto verrà preso dall’Oneglia, se si iscriverà alla competizione.

La composizione dei gironi e le modalità di svolgimento saranno pubblicati su un prossimo comunicato ufficiale.