Eccellenza, Pietra Ligure: altri tre nuovi acquisti

Pietra Ligure. L’Asd Pietra Ligure 1956 comunica di aver trovato l’accordo per le prestazioni sportive per la stagione 2020/2021 con altri tre calciatori.

Si tratta di Lorenzo Costamagna (difensore, leva 1998, ex Albenga, Alassio FC), Francesco Insolito (attaccante, leva 1997, ex Loanesi San Francesco, Soccer Borghetto, Borgio Verezzi) e Samuele Roda (attaccante, leva 1997, ex Imperia, Finale, Alassio FC).

“La società dà il benvenuto nella famiglia biancoceleste ai tre ragazzi, augurandogli una stagione ricca di soddisfazioni” scrive il sodalizio pietrese.

Nel frattempo, l’Asd Pietra Ligure 1956 ha reso noto lo staff tecnico della prima squadra, partecipante al campionato di Eccellenza ligure.

Sarà così composto.

Allenatore: Mario Pisano.

Viceallenatore: Luca Ballone.

Preparatore atletico: Michele Benso.

Preparatore atletico: Marco Ferrandi.

Preparatore dei portieri: Luca Tabò.

Fisioterapista: Davide Deiana.

Team Manager: Lorenzo Conoscenti.

La prima squadra del Pietra Ligure ha iniziato gli allenamenti ieri, martedì 18 agosto, alle ore 19, presso lo stadio Giacomo De Vincenzi.