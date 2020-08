Eccellenza: Gabriele Patrucco fa quattordici con l’Albenga, il Finale conferma Gabriele Buttu

Albenga. Due riconferme sono state ufficializzate nel calciomercato di Eccellenza.

La società Asd Fbc Finale comunica che, nel merito della politica societaria adottata di crescita dei ragazzi prodotto del settore giovanile, che il centrocampista leva 2003 Gabriele Buttu sarà aggregato all’organico della prima squadra per la stagione 2020/2021.

Dopo aver tirato i primi calci al pallone nella Loanesi, Gabriele ha svolto la trafila giovanile in giallorossoblù e da ormai due stagioni gravita nell’orbita della formazione che disputa il campionato di Eccellenza, dove l’anno scorso ha esordito anche da titolare.

“A lui vanno i migliori auguri da parte di tutta la famiglia giallorossoblù per un prosieguo insieme che possa portare alla continuazione del percorso di crescita non solo sportivo che la società Finale vuole garantire ai suoi giovani, nella speranza di raggiungere insieme i traguardi prefissati” scrive la società finalese.

Nella foto sopra Gabriele Buttu con il mister Pietro Buttu e il direttore sportivo Viviano Rolando.

L’Asd Albenga 1928 comunica che, in vista della stagione agonistica 2020/2021, Gabriele Patrucco, difensore classe 1990, continuerà a far parte della rosa della prima squadra.

Quello di Patrucco per i colori bianconeri è un amore che non conosce eguali: quattordici stagioni per un totale di 206 presenze destinate a crescere ancora in futuro. Senza dimenticare l’impegno anche fuori dal campo nel promuovere la storia e l’attività del club albenganese.

“A Gabriele va il più sincero in bocca al lupo da parte della presidente Claudia Fantino e di tutta la società” dichiarano i dirigenti ingauni.