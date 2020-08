E’ paralizzato alle zampe posteriori, la famiglia di Tyson cerca un carrellino

Finale Ligure. Si chiama Tyson, ha 15 anni e purtroppo ha perso l’uso delle zampe posteriori. Per questo ora i suoi padroni cercano un carrellino che gli permetta di muoversi liberamente.

A contattare la redazione è Francesca: “Nonostante l’età Tyson è sempre stato molto arzillo – racconta – ma da quando si è ritrovato con questa paralisi la sua vivacità si sta man mano spegnendo. Quindi avremmo bisogno urgente di trovare un carrellino (come quello nell’immagine in alto) che lo aiuti a muoversi in modo da non debilitarsi e evitare tutto quello che porta un’infermità di questo tipo”.

“Ho cercato ovunque e da chiunque mi sia venuto in mente – spiega – ma oltre a non essere una cosa che già si troverebbe con facilità, in più in questo periodo le ditte sono chiuse e i corrieri in ferie. A quanto pare al momento è impossibile trovarne uno“.

Tyson pesa 5 kg, è alto 32 cm al garrese ed è 39 cm di vita. Vive nell’entroterra di Finale Ligure. “Speriamo che qualcuno in qualche modo ci possa aiutare” conclude Francesca.