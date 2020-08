È l’alcol il protagonista in negativo del Ferragosto: decine di interventi del 118. Militi aggrediti a Finale

Riviera. È stato un Ferragosto contraddistinto dall’alcol in Riviera, con il 118 e le pubbliche assistenze costrette a decine di interventi nella notte appena trascorsa.

Tantissimi, purtroppo, i giovani e giovanissimi che hanno avuto necessità di essere soccorsi: quasi tutti di età compresa tra i 18 e i 25 anni, alcuni finiti anche in coma etilico.

L’alcol, inoltre, come spesso accade, ha favorito in diversi casi anche l’aggressività, dando origine ad alcune risse ed aggressioni, compresa una consumata ai danni degli stessi militi. Un giovane turista, in preda ai fumi dell’alcol, non ha evidentemente gradito l’intervento di coloro che erano venuti proprio in suo soccorso e li ha aggrediti a Finale Ligure.

Il picco c’è stato tra le 2,30 e le 5, con interventi in particolare nelle zone di Albenga, Alassio e Laigueglia.