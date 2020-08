Savona. Oggi, alle ore 16, prenderà il via la prima finale dei campionati italiani assoluti estivi di nuoto sincronizzato che si stanno svolgendo a Savona, nella piscina Zanelli. Verrà eletta la campionessa italiana del Solo.

Questa mattina, con inizio alle ore 10, si sono tenute le ultime eliminatorie, quelle del Duo. In gara ventitré coppie femminili e sette coppie miste.

Al vertice, come da pronostico, ci sono Linda Cerruti e Costanza Ferro. Le due atlete della Rari Nantes Savona, che gareggiano per il Gruppo Sportivo Marina Militare, hanno confermato di non avere rivali nella specialità. Hanno primeggiato con 92.9000 punti, frutto di 27.8000 di esecuzione, 37.2000 di impressione artistica, 27.9000 di elementi.

Seconda posizione per le Fiamme Oro, ovvero Francesca Zunino della Rari Nantes Savona ed Enrica Piccoli della Zeus Lab Montebelluna, con 87.7333 punti, così suddivisi: 26.3000 di esecuzione, 34.9333 di impressione artistica, 26.5000 di elementi.

Le Fiamme Oro occupano anche la terza posizione, con Domiziana Cavanna della Rari Nantes Savona e Francesca Deidda della Promogest Coop Cagliari, le quali hanno totalizzato 87.4000 punti, scaturiti da 26.5000 di esecuzione, 34.8000 di impressione artistica, 26.1000 di elementi.

In quarta posizione ci sono Costanza Di Camillo e Marta Murru, Duo della Rari Nantes Savona e della Marina Militare, con 87.2667 punti, suddivisi in 26.1000 di esecuzione, 35.0667 di impressione artistica, 26.1000 di elementi.

Ben più staccate tutte le altre. Le prime quattordici coppie classificate disputeranno la finale domani alle ore 10.

Clicca qui per consultare la classifica delle eliminatorie del Duo.

Sempre domani, ma alle ore 11, andrà in scena la finale del Duo Misto, cui partecipano sette coppie.

Dopo le eliminatorie sono in vetta Giorgio Minisini e Lucrezia Ruggiero, entrambi di Aurelia Nuoto e Fiamme Oro, con 88.9667.

Federica Sala e Nicolò Ogliari, portacolori della Rari Nantes Savona, sono in seconda posizione con 85.2667 punti, frutto di 25.4000 di esecuzione, 34.2667 di impressione artistica, 25.6000 di elementi.

Elisa Cicchetti e Edoardo Fanton del Flaminio Sporting Club sono terzi con 74.7667 punti.

Clicca qui per consultare la classifica delle eliminatorie del Duo Misto.