Due incidenti a Varazze ed Andora: 3 feriti

Andora/Varazze. Due incidenti stradali nel pomeriggio di oggi nel savonese.

Il primo intorno alle 16 e 30 sulla via Aurelia a Varazze, dove per cause ancora in via di accertamento, si è verificato uno scontro tra due motocicli: entrambi i conducenti, un 17enne e un 55enne, sono finiti a terra dopo l’impatto.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’arrivo sul posto di sanitari e 118: dopo le prime cure i due feriti sono stati trasportati in codice giallo all’ospedale San Paolo di Savona, non sono in gravi condizioni.

Qualche ripercussione alla viabilità a seguito del sinistro stradale.

Altro incidente intorno alle 17 e 30 alla Marina di Andora: in questo caso il conducente di un motociclo, per motivi da appurare, ha perso il controllo del mezzo finendo a terra lungo la carreggiata.

Sul posto sono intervenuti i militi della Croce Bianca andorese e l’automedica del 118: la persona ferita è stata trasferita in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, senza riportare gravi traumi o ferite a seguito della caduta.