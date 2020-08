Dramma a Ceriale, 34enne in balia delle onde muore annegato

Ceriale. Dramma questa mattina a Ceriale dove una persona è morta annegata tra le onde.

E’ successo nel tratto di mare all’altezza dei Bagni San Sebastiano, poco dopo le 11 e 30. Secondo quanto appreso, un gruppo di persone, tra cui anche un bambino, si sarebbe tuffato in mare dalla spiaggia libera limitrofa allo stabilimento balneare, nonostante il moto ondoso e le forti correnti.

Non sono riusciti a rientrare a riva e stavano per finire sugli scogli. Momenti di grande panico e paura tra i bagnanti presenti, che hanno assistito alla scena e alle richieste di aiuto in mare, tutti in balia delle onde.

Immediato è scattato l’intervento di una bagnina, in seguito supportata da altri colleghi.

Alla fine sono riusciti a riportare le persone sul litorale, ma una di loro era già privo di sensi, si tratta di un 34enne cerialese, D.A.: sono iniziate le pratiche di rianimazione in attesa dell’arrivo dei sanitari. Poco dopo sono giunti sul posto i militi della Croce Rossa cerialese e l’automedica del 118 che hanno proseguito per oltre 20 minuti con diversi tentativi di rianimare il bagnante, ma purtroppo non c’era già più nulla da fare.

L’uomo è stato dichiarato deceduto: ora saranno gli accertamenti degli organi inquirenti a far luce sulla tragedia avvenuta questa mattina a Ceriale. Sono ancora in corso le indagini da parte della Guardia Costiera, che attende l’arrivo del medico legale e il nulla osta per la rimozione del cadavere.

Stando alle prime informazioni la causa del decesso è l’annegamento. Toccherà al pm della Procura savonese decidere se disporre o meno l’autopsia.