Donazioni di sangue, l’appello dell’Avis: “Manca personale medico e infermieristico”

Regione. “Desideriamo ringraziare tutti i donatori, collaboratori, soci e personale sanitario che in questi difficili mesi di emergenza Covid-19 hanno contribuito a mantenere l’autosufficienza di scorte di sangue della regione Liguria, con la loro presenza e le loro donazioni”. Lo comunicano, in una nota, Avis Liguria ed Alisa.

“Oggi – spiegano – siamo in fase di emergenza estiva, invitiamo quindi i nostri donatori ad un ulteriore sforzo per poter garantire le unità di sangue necessarie. Siamo inoltre in emergenza sanitaria per la mancanza di personale medico e soprattutto infermieristico che possano darci una mano nelle giornate di raccolta. Informiamo che è possibile iscriversi al corso di abilitazione per personale sanitario addetto alla raccolta sangue contattando la segreteria Avis Provinciale di Savona ai numeri 019813874 – 3463830708”.

“Ci rivolgiamo anche a coloro i quali hanno terminato l’attività lavorativa ed hanno tempo a disposizione per collaborare con la nostra associazione” concludono.