Genova. Sono andati a Francesco Arlanch e Viola Rispoli i primi premi del Digital Fiction Festival 2020, tenutosi ieri sera a Villa Durazzo Bombrini a Genova. A premiarli è stata Cristina Bolla Presidente di Genova Liguria Film Commission.

I premi sono stati assegnati per le sceneggiature della serie “Doc – Nelle tue mani”, una produzione Lux Vide in collaborazione con Rai Fiction. Jan Maria Michelini, regista della serie, spiega: “Uno stile moderno e realistico: questo è l’ideale a cui ho puntato in ogni fase del processo di realizzazione di Doc. È stata una scelta in buona parte dettata dal materiale di partenza: un’incredibile storia vera non poteva che chiedere realismo nella maniera di raccontarla e un genere come quello ‘medical’ imponeva di essere all’altezza dei brillanti standard internazionali. La maniera migliore per permettere al pubblico di entrare nel mondo dell’ospedale mi è sembrata quella di immergerlo senza filtri: da qui la scelta di girare prevalentemente con la macchina a mano, che immette realismo e permette di entrare in un contatto intimo con i personaggi e di coglierne ogni sfumatura delle reazioni, dei pensieri e dei sentimenti”.

Foto 2 di 2



“Sul set ho voluto girare personalmente, perché penso che sia un’occasione unica di lavorare a strettissimo contatto con gli attori. Ho avuto la fortuna di dirigere un cast formidabile, pieno di energia positiva ma anche capace di prendere estremamente sul serio il progetto. Primo fra tutti Luca Argentero, che ha fatto un grande lavoro sul personaggio di Andrea Fanti, ispirandosi alla storia di Piccioni ma facendola profondamente sua. Ha dato prova di riuscire a gestire un ruolo drammatico importante, in cui si alternano tanti toni diversi: l’ironia che usa con i colleghi, soprattutto quelli più giovani, le corde sentimentali che emergono nel rapporto con la moglie, il dramma che rivive riscoprendo il suo passato, ma soprattutto l’empatia, che è il tratto caratteristico del suo nuovo modo di essere medico”.

“Il lavoro con il cast è iniziato molto prima delle riprese, quando abbiamo passato intere settimane in ospedale per studiare dal vero il funzionamento di un reparto di Medicina Interna, sia dal punto di vista tecnico e specialistico che da quello delle relazioni umane (ad esempio le gerarchie all’interno del reparto o il rapporto medici-pazienti). Abbiamo fatto in modo che ciascun attore avesse un riferimento preciso fra i dottori, a cui potersi ispirare, in modo da poter costruire il loro personaggio nei minimi dettagli e con la maggiore credibilità possibile. Inoltre, un importante contributo alla modernità della serie viene dalla colonna sonora, impregnata di elettronica ma a tratti anche massimalista. E naturalmente non bisogna dimenticare il montaggio, sempre serrato, per trasmettere l’idea che il lavoro dei medici è un conto alla rovescia, la cui posta in gioco è la vita o la morte dei pazienti”.

Inoltre ieri sera a Villa Durazzo Bombrini, all’interno del digital fitcion festival organizzato dalla Genova Liguria Film Commission si è tenuta la decima edizione dell’ex “Varigotti Festival. Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”, patrocinato dalla Regione Liguria. Il Premio Nazionale per la canzone d’autore emergente quest’anno è andato ad Anna Luppi che ha preso anche il premio digital fiction festival come migliore colonna sonora.

Secondo e terzo classificato Luciano Nardozza e Jacopo Perosino. L’evento, organizzato dall’associazione culturale “E20”, fa parte della “Rete dei Festival”, è associato al circuito del “M.E.I. – Meeting degli Indipendenti” e gemellato con alcune delle più prestigiose rassegne nazionali dedicate alla musica d’autore.

Per questa occasione i concorrenti finalisti si sono esibiti con il loro brano in concorso e con una loro personale interpretazione di un tema tratto da colonne sonore di film. La serata visibile anche in diretta streaming su vari canali social. La direzione artistica dell’evento è affidata a Roberto Grossi, Presidente Nazionale della Rete dei Festival, con il coordinamento di Francesca Bonifacini, la regia di Marco Bertani e la conduzione di Silvia Paonessa.

La manifestazione ha come obiettivo la valorizzazione di cantautori e gruppi emergenti, promuovendo artisti rappresentativi delle tendenze in atto nella canzone italiana. Attraverso un concorso nazionale, che ogni anno vede moltissimi iscritti provenienti da tutta Italia, vengono selezionati quattro artisti che si esibiranno dal vivo per concorrere all’assegnazione del “Premio nazionale per la Canzone d’Autore Emergente”. A svolgere la funzione di giurati tra cui Fabio Gallo, Roberto Lo Crasto, Marco Barusso, Ferdinando Molteni e Domenico Toscanini, produttori, musicisti e giornalisti di importanza nazionale. All’interno della manifestazione è stato assegnato anche il prestigioso “Premio Riccardo Mannerini” per il miglior testo, dedicato alla memoria del noto poeta genovese, collaboratore negli anni sessanta dei New Trolls e di Fabrizio De André che quest’anno è andato a Jacopo Perosino.

Premiato anche Fabrizio Casalino con un bellissimo e inedito omaggio musicale a Genova. Tra gli altri ospiti e le premiazioni previste, quest’anno verrà assegnato il premio “Un Compositore per la Musica Italiana” a Roby Facchinetti, che si esibirà in una esclusiva performance dal vivo domenica 2 agosto, con in apertura l’esibizione del vincitore del Premio Nazionale per la Canzone d’Autore Emergente.