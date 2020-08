Deve scontare 4 anni di carcere per violenza sessuale: arrestato

Questa notte, a Savona, i poliziotti delle Volanti, hanno tratto in arresto un quarantenne, originario della Romania, in esecuzione ad un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Novara: deve scontare una pena di 4 anni di reclusione, in ordine al reato di violenza sessuale.

L’uomo, rintracciato in un albergo, dopo gli atti di rito è stato posto a disposizione della Magistratura.

Sempre questa notte a Savona, nel corso di un movimentato episodio, i poliziotti delle Volanti hanno denunciato all’Autorità Giudiziaria una quarantottenne italiana, con l’accusa di resistenza e violenza a pubblico ufficiale. Alla donna è stata inoltre contestata l’ubriachezza molesta.

Ieri pomeriggio, invece, ad Alassio, Andora e Laigueglia, la polizia di Stato ha realizzato un servizio straordinario di prevenzione al quale hanno preso parte i poliziotti del Commissariato di Alassio, della Polizia Ferroviaria di Albenga e del Reparto Prevenzione Crimine di Genova specializzati nel controllo del territorio.

Durante il servizio, che ha interessato varie aree delle città, tra le quali centri storici, zone litoranee, stazioni ferroviarie, sono stati effettuati posti di blocco e pattugliamenti a piedi, che hanno consentito di identificare una settantina di persone.

I servizi proseguiranno nei prossimi giorni anche in altre zone della provincia savonese.