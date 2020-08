Pietra Ligure. Pietrese pugliese. Sì, non è un gioco di parole ma la storia di un talento musicale savonese: è Davide Patruno, classe 1996, con la passione per la musica e che ha lanciato da poco il suo nuovo singolo, dal titolo “Gallipoli”.

Il genere è l’hip-hop dance e rap, che rappresenta il background artistico musicale di Davide Patruno, già protagonista di molte esibizioni e serate nei locali della riviera. Autodidatta come formazione musicale, ma attento osservatore delle tendenze del momento. Al suo attivo già un primo album dal titolo “Crystallo”, realizzato con l’importante collaborazione dell’artista Sac1.

“Perché Gallipoli? Partiamo dal presupposto che sono pugliese e per me dedicare un singolo ad una città o paese della Puglia è un piacere, considerando anche che Gallipoli viene appunto considerata la nuova Mykonos…” racconta l’artista emergente.

“Ho sempre sognato di fare qualcosa di più concreto con la mia passione, forse piano piano potrei farcela. Mi piace trasmettere allegria a chi mi ascolta. Perché la musica se non è felicità, cos’altro è?”.

“Ho collaborato con molti artisti liguri e non, ho avuto anche il piacere di collaborare con Sac1 in passato nel mio vecchio album e chissà, potrei collaborare con altri artisti di spessore in futuro, mai dire mai…”.

“Sono una persona pronta a dare il massimo, a crederci sempre, fino alla fine… Ho avuto il piacere di essere stato “ospite” in diversi locali come il “Mamita”, lo Shaka, il Manga sempre a Loano, al Flora Café a Pietra ligure, ho avuto il potere di esibirmi anche in discoteche come “Le Vele” di Alassio, il BluBay di Pietra ligure e il “Patio” di Finale Ligure”.

“I testi sono scritti da me, canto e scrivo. Le produzioni musicale sono di Leumas, amico e produttore che da sempre ha creduto in me, fin dal primo giorno”.

“Ho avuto momenti negativi in passato, ma la musica mi ha sempre fatto trovare la luce in fondo al tunnel. Per quello è diventato anche una delle mie passioni” conclude.

Nelle settimane scorse è stato girato anche il video della canzone, che sarà presentata e promossa nei prossimi mesi.