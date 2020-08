Da 49 anni “fedele” in vacanza ad Alassio: il Comune premia Marisa Furno

Alassio. Dal 1949 non ha mancato un anno. Fedelissima all’Hotel Regina di Alassio dove si faceva precedere da una nota con tutti i desiderata per il suo soggiorno alassino. Classe 1926 Marisa Furno, non si è fatta fermare dall’emergenza sanitaria e anche quest’anno sta trascorrendo la sua vacanza ad Alassio.

“Ha vissuto gli anni della dolce vita alassina, nei quali ha anche conquistato il ttolo di Regina del Cha Cha Cha al Caffè Roma – raccontano dall’Hotel Regina – ha addirittura scelto Alassio come meta del suo viaggio di nozze”.

Per lei ieri la tradizionale cerimonia in Comune dove è stata accolta dal vicesindaco Angelo Galtieri che le ha consegnato la pergamena, attestato di fedeltà alla città del Muretto, un libro e una suggestiva immagine della Città di Alassio.