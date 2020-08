Finale Ligure. A dieci giorni di distanza dal Vertical Lai Da Colla, in provincia di Savona è andata in scena un’altra cronoscalata. Questa volta a Finalborgo, dove, nella giornata di ieri, mercoledì 19 agosto, si è tenuta la prima edizione della Crono Vertical Trail.

I partecipanti si sono ritrovati in piazza Porta Testa per poi spostarsi alle pendici della Caprazoppa per affrontare il sentiero D.B., percorrendo una distanza di un chilometro e trecento metri per 320 metri di dislivello positivo.

di 104 Galleria fotografica La Crono Vertical Trail a Finalborgo









Al via si sono presentati 51 atleti, che sono partiti singolarmente ad intervalli cronometrici regolari. Il vincitore è stato ancora Gabriele Gualerzi, già primattore a Balestrino, ma questa volta in maniera più netta. Confermando il suo stato di forma, Gualerzi ha fermato il cronometro a 9’53”, unico capace di scendere al di sotto dei dieci minuti.

In seconda posizione si è classificato Fabio Franco della Valtanaro, con il tempo di 10’25”. A completare il podio, terza piazza per Marco Alfredi in 10’42”.

Alessandro Arnaudo si è piazzato quarto in 10’53”, Andrea Timo quinto in 11’05”. A seguire, sesto Marco Calò in 11’33”, settimo Oscar Bracco in 11’38”, ottavo Andrea Ermellino in 11’44”, nono Mirco Garello in 11’47”, decimo Claudio Schiappacasse in 12’06”, undicesimo Davide Bono in 12’17”, dodicesimo Paolo Rubaldo in 12’23”, tredicesimo Adriano Gencarelli in 12’33”, quattordicesimo Claudio Giovannini in 12’43”, quindicesimo Andrea Rinaldi in 12’48”.

Sedicesima assoluta, vincitrice tra le undici donne in gara, Paola Messina. Ha conquistato il primo posto femminile coprendo i 1.300 metri in 13’08”. In seconda posizione Alina Roman dell’Atletica Varazze in 15’37”, terza Susanna Scaramucci dei Maratoneti Genovesi in 15’42”. Quarto posto per Nella Andronaco in 15’54”, quinto per Teodora Bacanu in 16’07”.

In chiusura, premiazioni nella piazza di Porta Testa.