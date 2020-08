“Covid positivo ma abbandonato”, la replica di Alisa: “Attività diagnostica eseguita entro 24h”

Albissola Marina. “Sono Covid positivo, ma sono stato abbandonato dall’Asl”: il caso del giovane 35enne di Albissola Marina, raccontato ieri da IVG.it (leggi qui), ha ovviamente suscitato diverse reazioni.

Il giovane, risultato positivo di rientro da una vacanza in Grecia, a Mykonos, con un gruppo di amici, ha raccontato la sua storia, senza risparmiare un attacco alla “gestione dell’emergenza Coronavirus in Liguria”.

Accuse che, però, sono state rispedite al mittente da parte di Alisa, che ha ripercorso l’accaduto, fornendo dettagli differenti e precisando alcuni punti.

“Il soggetto in questione, rientrato dalla Grecia, – hanno fatto sapere da Alisa, – il giorno 13 agosto si è recato presso un laboratorio privato genovese dove ha eseguito ‘un test antigenico’ che, ad oggi, non prevede l’inserimento immediato del risultato in piattaforma collegata con i dipartimenti di prevenzione”.

“Il laboratorio ha comunque informato il medico curante, che ha segnalato, nel pomeriggio del 14 agosto, alla Asl competente, e il medico del Gsat ha inserito la richiesta di tampone nella piattaforma dedicata, specificando al curante che il tampone per il test molecolare sarebbe stato eseguito ieri (in data 15 agosto), con disponibilità del risultato programmata entro oggi (16 agosto)”, hanno proseguito.

“L’ordinanza ministeriale prevede l’esecuzione del tampone entro le 48 ore successive dalla segnalazione: l’attività diagnostica, in questo caso, è stata eseguita entro 24 ore. Ricordiamo, a chi rientra dall’estero (Spagna, Grecia,Croazia, Malta) di prendere contatto con la Asl di riferimento per eseguire il test in tempi efficaci, sapendo che il sistema è organizzato per rispondere alle necessità, garantendo tempi e procedure previsti dall’ordinanza ministeriale”, hanno concluso da Alisa.