Covid, altri 11 casi per il cluster savonese: 20 nuovi positivi in Liguria

Liguria. Sono 20 i nuovi positivi rilevati oggi in Liguria.

– Asl 1 Imperiese, 1 caso: un turista proveniente dalla Francia

– Asl 2 Savonese, 11 casi: nove contatti di casi confermati (la grigliata di Quiliano) e due in strutture sociosanitarie

– Asl 3 Genovese, 4 casi: tutti da segnalazioni al dipartimento di prevenzione

– Asl 5 Spezzino, 4 casi: un rientro da Corfù, due contatti di casi confermati, una segnalazione al dipartimento di prevenzione.

Il cluster della grigliata di Quiliano e i casi registrati presso il Centro riabilitativo il Gabbiano sono ancora alla base dei nuovi casi positivi in Liguria emersi dal bollettino quotidiano di Alisa-Regione.

Alla luce dei nuovi dati, i positivi ora sono 1.242, ovvero 18 in più di ieri (di cui 191 in provincia di Savona).

Gli ospedalizzati totali sono 20, ovvero 2 in meno di ieri, di cui 3 in terapia intensiva (entrambi al San Martino). Nel territorio di Asl 2 gli ospedalizzati sono ancor 5, nessuno in terapia intensiva. Il totale dei guariti sale a 7.602 (+ 2 da ieri), quello dei decessi non cambia (1.569).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore portano a 208.310 il totale dei test effettuati da inizio emergenza.

Sono 252 le persone in isolamento domiciliare (+17) e 849 quelle in sorveglianza attiva (di cui 261 nel territorio di Asl2).

Nelle ultime 24 ore, infine, in tutta la Regione non sono stati registrati decessi legati la virus.