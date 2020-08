Coronavirus, 3 nuovi casi per il cluster della grigliata a Quiliano: 11 positivi in più in Liguria

Liguria. Sono undici i nuovi positivi di oggi in Liguria, così ripartiti:

– 6 in Asl 1 Imperiese, cinque residenti rientrati da un viaggio all’estero, una straniera in vacanza in Liguria presso parenti;

– 3 in Asl 2 Savonese due contatti di caso confermato (il cluster della grigliata individuato ieri), uno da controllo in pronto soccorso;

– 1 in Asl 3 Genovese, un residente rientrato da un viaggio all’estero;

– 1 in Asl 5 Spezzino, un residente rientrato da un viaggio all’estero.

Ecco i dati sul nuovo cluster nel savonese, legato ad una grigliata organizzata il 1 agosto a cui hanno partecipato una quarantina di persone, organizzata in un parco attrezzato nel Comune di Quiliano.

L’attività di tracciamento ha consentito di individuare i nuovi casi di coronavirus.

Ecco la situazione di oggi sui casi di Coronavirus in Liguria. Il bollettino odierno di Alisa certifica un aumento dei positivi: ora sono 1.156, ovvero 7 in più di ieri (di cui 141 in provincia di Savona).

Gli ospedalizzati totali sono 20, ovvero 2 in meno di ieri, di cui 2 in terapia intensiva (entrambi al San Martino). Nel territorio di Asl 2 gli ospedalizzati sono 4, uno meno di ieri, nessuno in terapia intensiva. Il totale dei guariti sale a 7.579 (+ 4 da ieri), quello dei decessi non cambia (1.569).

I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore portano a 203.325 il totale dei test effettuati da inizio emergenza.

E’ tornato a salire il numero delle persone isolate tra le province di Savona e Genova proprio a causa delle quarantene preventive a cui verranno sottoposti i partecipanti alla serata e i loro contatti di caso, come avvenuto per il cluster del ristorante savonese. Sono 203 le persone in isolamento domiciliare (+13) e 750 quelle in sorveglianza attiva (72 in più di ieri, di cui 203 nel territorio di Asl2, 30 in più di ieri).

Nelle ultime 24 ore non si sono registrati decessi.