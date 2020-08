Coronavirus, sono 12 i nuovi positivi in Liguria nelle ultime 24h: 7 sono del savonese

Liguria. Sono 7 i nuovi positivi rilevati oggi nel savonese, di cui 3 riconducibili a strutture sanitarie e 4 contatti di casi confermati (di cui 3 legati all’ormai “celebre” grigliata dello scorso 1 agosto a Quiliano).

Ma sono 12 in totale i nuovi positivi a livello regionale nelle ultime 24 ore (i restanti 5 sono in Asl3, tra cui un turista). Sono questi i dati che si evincono dall’ultimo bollettino di Alisa-Ministero.

Alla luce dei nuovi numeri, il totale dei casi positivi (compresi guariti con 2 test negativi e deceduti) sale a 10.458 (+12); sono 1.344 i casi positivi individuati da test di screening; sono 9.114 i casi positivi in pazienti sintomatici. Il totale dei casi positivi (esclusi guariti con due test negativi e deceduti) è di 1.261.

Gli ospedalizzati totali salgono a 22 (+2 da ieri), di cui 3 in terapia intensiva (dato invariato). Nel territorio di Asl 2 gli ospedalizzati sono 4, numero ridotto di una unità da ieri e nessuno in terapia intensiva.

Il totale dei guariti sale a 7.628 (+ 8 da ieri), quello dei decessi non cambia (1.569) poiché non ne sono avvenuti nelle ultime 24h. I tamponi effettuati nelle ultime 24 ore portano a 211.264 il totale dei test effettuati da inizio emergenza (1.033 nelle ultime 24h).

Sono 263 le persone in isolamento domiciliare (+10) e 963 quelle in sorveglianza attiva (di cui 326 nel territorio di Asl 2).

“Oggi i nuovi casi positivi in Liguria sono 12, segno che i cluster più importanti individuati e tracciati si stanno riducendo. Tra poco ci collegheremo con la conferenza Stato-Regioni (leggi qui) per parlare di eventuali provvedimenti da adottare per limitare i nuovi contagi e al termine vi aggiornerò in diretta qui sulla mia pagina Facebook. Prudenza sì, paura no”, il commento del presidente di Regione Liguria Giovanni Toti.