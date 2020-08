Coronavirus, la Regione: “Cluster Savona circoscritto e in fase di esaurimento”

Savona. Il cluster di Savona “risulta circoscritto e in fase di esaurimento”. Lo fa sapere la Regione Liguria. Non si rilevano infatti nuovi casi positivi legati al focolaio savonese.

Nel bollettino di oggi vengono evidenziati 16 nuovi positivi in tutta la Liguria: due riferiti alla ASL 1 imperiese per controlli richiesti dai medici di medicina generale, gli altri sono sul territorio della Asl 3 Genovese e riguardano attività di screening nell’ambito anche di contatti familiari.

Sono 1157 attualmente i casi in tutta la Liguria, di cui 138 in provincia di Savona. Gli ospedalizzati sono 19 (4 in Asl2), nessuno in terapia intensiva. I deceduti totali rimangono 1567, i guariti salgono a 7506 (+7 rispetto a ieri). I soggetti in sorveglianza attiva sono 638 (210 in Asl2), quelli in isolamento domiciliare 13. Altri 1727 tamponi effettuati portano il totale a 190749.