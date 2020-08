Coronavirus, in Liguria 41 nuovi positivi

Liguria. Sono 41 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia nel nostro territorio.

Di questi, sono 4 quelli registrati nell’Asl2 savonese: un caso positivo è stato individuato in una persona di rientro da un viaggio all’estero; altri 3 sono stati individuati all’interno di Rsa.

Un altro caso è stato individuati nell’Asl1 da attività di screening; altri 18 sono stati riscontrati in Asl3: si tratta di 3 persone rientrate da un viaggio all’estero, di 4 persone entrate in contatto con casi già acclarati, di altre 2 persone rientrate da altre regioni, di 2 ospiti di Rsa, mentre altri 7 sono stati individuati mediante attività di screening.

Infine, altri 18 sono stati individuati nell’Asl5: di questi, sono 10 i casi di positività da contatto con un altro positivo; altri 2 positivi sono rientrati da altre regioni, mentre altri 6 sono stati individuati dall’attività di screening.

In totale sono 1.411 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 22 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.724 e cioè 41 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.395 e cioè 6 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 9.329 e cioè 35 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 228.099 tamponi e cioè 2.343 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 23 e cioè uno meno di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 417 e cioè 28 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.742 e cioè 19 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.357.

I deceduti sono 1.571, dato invariato rispetto a ieri.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 211. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 7 e cioè 2 meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 279 (10 più di ieri). Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.