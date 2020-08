Coronavirus, in Liguria 30 nuovi positivi: nel savonese 13 casi. Due bambini in osservazione con le madri

Liguria. Sono 30 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia nel nostro territorio.

Dei 30 nuovi casi, sono 13 quelli registrati nell’Asl2 savonese: uno dei positivi è una persona rientrata da un viaggio all’estero; altri 11 casi sono stati individuati in strutture socio-sanitarie (e 10 di questi fanno riferimento al link della grigliata del 1^ agosto a Quiliano); un altro è stato segnalato dal dipartimento di prevenzione.

Altri 11 casi sono stati riscontrati nell’Asl3 genovese: uno dei positivi è una persona rientrata dall’estero, mentre altri 3 sono stati individuati dalle attività di screening; una è stato segnalato dal dipartimento di prevenzione e altri 6 sono contatti di casi già confermati.

Gli ultimi 6 casi fanno riferimento all’Asl5 spezzina e sono 5 contatti di casi confermati e uno individuato dal dipartimento di prevenzione.

Ci sono poi quattro ospedalizzati al Gaslini: sono due bambini con le rispettive madri, tenuti in osservazione in via prudenziale e le cui condizioni non destano preoccupazione.

In totale sono 1.315 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 23 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.531 e cioè 30 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.359 e cioè 3 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 9.170 e cioè 25 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 215.615 tamponi e cioè 1.938 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 24 e cioè 2 meno di ieri, con un ricovero in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 319 e cioè 23 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.647 e cioè 7 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.207.

I deceduti sono 1.569, dato invariato rispetto a ieri.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 221. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 4 e cioè una meno di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 328 (10 più di ieri).