Coronavirus, in Liguria 28 nuovi positivi

Liguria. Sono 28 i nuovi casi di Covid-19 rilevati nelle ultime 24 ore in Liguria. Lo rende noto la Regione nel consueto bollettino di aggiornamento sull’evoluzione dell’epidemia nel nostro territorio.

Dei 30 nuovi casi, sono 2 quelli registrati nell’Asl2 savonese. Uno di questi è stato in contatto con uno dei positivi del “link della grigliata” del 1^ agosto a Quiliano.

Altri due casi sono stati individuati nell’area dell’Asl1: uno è entrato in contatto con un caso di positività confermato, l’altro è stato segnalato dal dipartimento di prevenzione.

Nell’Asl3 e nell’area metropolitana di Genova i nuovi positivi sono 12 dei quali 9 entrati in contatto con un caso confermato, altri 3 segnalati dal dipartimento di prevenzione.

Infine, altri 12 sono stati riscontrati in Asl5: uno è stato individuato di rientro da un viaggio all’estero, altri 8 come contatti di un caso di positività confermato e 3 individuati dal dipartimento di prevenzione.

In totale sono 1.372 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 8 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.645 e cioè 28 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.371 e cioè 6 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 9.274 e cioè 22 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 223.155 tamponi e cioè 1.537 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 19 come ieri, con un ricovero in terapia intensiva.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 379 e cioè 23 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.702 e cioè 20 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.239.

I deceduti sono 1.571, dato invariato rispetto a ieri.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 223. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 3 come ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 279 (10 più di ieri). Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.