Coronavirus, crescono i casi in Liguria: 46 nuovi positivi

Liguria.Sono 46 i nuovi positivi in Liguria, secondo i dati trasmessi da Alisa al ministero.

Nel dettaglio:

1 ASL 1 (accesso pronto soccorso)

– 1 ASL 2 (caso isolato)

– 17 ASL 3 di cui:

1 rientro viaggio estero

3 contatti di casi

6 controlli su sintomatici

7 casi isolati

– 27 ASL 5 di cui:

16 contatti di casi

2 rientri da altre regioni

2 da ospedale

7 attività di screening

(Si precisa che la specificazione della ASL sopra, non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone).

In totale sono 1.468 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 38 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.807 e cioè 46 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.437 e cioè 23 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 9.370 e cioè 23 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 232.350 tamponi e cioè 2.038 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 29 e cioè 3 più di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 441 e cioè 9 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.768 e cioè 8 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.404.

I deceduti sono 1.571, dato invariato rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore non sono stati registrati decessi.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 201, ovvero 3 meno di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 8, come ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 275.