Coronavirus, ancora nuovi casi in Liguria: nelle ultime 24 ore altri 44 contagi

Liguria. Sono 44 i nuovi positivi in Liguria. È quanto emerge dall’ultimo bollettino con i dati sull’emergenza sanitaria nella nostra Regione di Alisa e ministero.

Questo il dettaglio: 14 ASL3 di cui: 4 rientri da altra regione, 4 contatti di caso, 6 attività di screening; 30 – ASL5 di cui: 1 rientro viaggio estero, 8 screening, 21 contatti di caso (comunità di nazionalità sudamericana con link epidemiologico identificato).

Si precisa che la specificazione della ASL non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone.

In totale sono 1.594 i positivi al coronavirus in Liguria (esclusi i guariti con due test negativi e deceduti). Sono 39 più di ieri. I casi positivi (compresi i guariti con due test negativi e deceduti) sono in tutto 10.951 e cioè 44 più di ieri. I casi positivi individuati da test di screening sono in tutto 1.461 e cioè 7 più di ieri. Il totale dei casi positivi in pazienti sintomatici si attesta su 9.490 e cioè 37 più di ieri.

In totale sono stati effettuati 237.402 tamponi e cioè 1.360 più di ieri. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 39 e cioè 6 più di ieri.

Le persone in isolamento domiciliare sono in tutto 502 e cioè 26 più di ieri. Il totale dei guariti, con due test negativi consecutivi, è di 7.786 e cioè 5 in più di ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 1.336. I deceduti sono 1.571.

I residenti positivi in provincia di Savona sono in tutto 205, nessuno in più di ieri. Le persone ricoverate in ospedale sono in tutto 7, come ieri. I soggetti in sorveglianza attiva sono in tutto 269.

Nelle ultime 24 ore in Liguria non sono stati registrati decessi.